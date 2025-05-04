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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 37. hafta maçları ile devam ediyor. Gençlerbirliği ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 11:06
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Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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