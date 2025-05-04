Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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