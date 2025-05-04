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Haberler TFF 1.Lig Boluspor 10-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Boluspor 10-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Boluspor, Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 10-1'lik skorla mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 19:50
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Boluspor 10-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 10-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Boluspor atağında kaleyi karşıdan gören Oğuz Güçtekin ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında Jefferson penaltı noktasının gerisinde topla buluştu. Rakiplerinin arasından kaleyi gören Jefferson yerden vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

28. dakikada Boluspor'un sağ taraftan atağında kale önünde topa yükselen Mukairu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağdan hızlı atağında Enes Savucu ceza sahasının çaprazından şut çekti, direğe çarpan top filelerle buluştu. 3-1

60. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Babacar'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 4-1

74. dakikada Boluspor atağında savunmada Ömer Çağrı Ataş'ın ceza sahasında topa elle müdahalesi nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltıda topun başına geçen Hasani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1

78. dakikada Boluspor atağında merkezde topla buluşan Mukairu net bir vuruşla topu kalecinin solundan üst köşede ağlara gönderdi. 6-1

85. dakikada Boluspor'un sağ taraftan atağında ceza yayının sağında toplu buluşan İskandarlı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından topu ağlarla buluştu. 7-1

90. dakikada Boluspor atağında altı pasın önünde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Babacar kontrolün ardından dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 8-1

90+4. dakikada ceza sahası dışından Siraçhan Nas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 9-1.

90+7. dakikada altıpasın içinde topla buluşan Hüsamettin Yener'in düzgün vuruşun meşin meşin yuvarlak ağlara gitti. 10-1

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