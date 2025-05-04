Boluspor 10-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 10-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Boluspor atağında kaleyi karşıdan gören Oğuz Güçtekin ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında Jefferson penaltı noktasının gerisinde topla buluştu. Rakiplerinin arasından kaleyi gören Jefferson yerden vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 2-0
28. dakikada Boluspor'un sağ taraftan atağında kale önünde topa yükselen Mukairu kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 3-0
45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağdan hızlı atağında Enes Savucu ceza sahasının çaprazından şut çekti, direğe çarpan top filelerle buluştu. 3-1
60. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Babacar'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst köşeden ağlara gitti. 4-1
74. dakikada Boluspor atağında savunmada Ömer Çağrı Ataş'ın ceza sahasında topa elle müdahalesi nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada penaltıda topun başına geçen Hasani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1
78. dakikada Boluspor atağında merkezde topla buluşan Mukairu net bir vuruşla topu kalecinin solundan üst köşede ağlara gönderdi. 6-1
85. dakikada Boluspor'un sağ taraftan atağında ceza yayının sağında toplu buluşan İskandarlı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından topu ağlarla buluştu. 7-1
90. dakikada Boluspor atağında altı pasın önünde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Babacar kontrolün ardından dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 8-1
90+4. dakikada ceza sahası dışından Siraçhan Nas'ın vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 9-1.
90+7. dakikada altıpasın içinde topla buluşan Hüsamettin Yener'in düzgün vuruşun meşin meşin yuvarlak ağlara gitti. 10-1