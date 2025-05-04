Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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