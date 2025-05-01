Gisdol bombası

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra geri dönen Kocaelispor'da yönetim flaş bir karar aldı. Ajansspor'dan Akın Ungan'ın haberine göre; Körfez ekibi, Bodrum'un ardından yeşil-siyahlıları da Süper Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kocaelispor'un geçen sezon Samsunspor'da iz bırakan Alman teknik direktör Markus Gisdol'la anlaştığı öğrenildi.

2+1 YILLIK İMZA ATILACAK

Recep Durul yönetiminin, 55 yaşındaki Gisdol ile 2+1 yıllık sözleşme üzerine ön anlaşma yaptığı bildirildi. Başarılı Alman teknik adam, geçen sezon Ekim 2023-Haziran 2024 arasında Samsunspor'u çalıştırırken, 33 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 1.45 puan ortalaması yakaladı ve takımı Süper Lig'de tuttu.

OĞULCAN S.ARABİSTAN YOLUNDA

Kocaeli'nin kontratını 1 yıl daha uzattığı ve 20 milyon TL serbest kalma maddesi koyduğu Oğulcan, S.Arabistan yolunda. Bir S.Arabistan takımının, 29 yaşındaki golcü ve kulüple anlaştığı öğrenildi.

SÜPER LİG'İ İSTİYORUZ

1. Lig'de evinde Erok'u 1-0'la geçip Süper Lig iddiasını sürdüren Bandırmaspor, deplasmandaki Manisa maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Yardımcı Antrenör Ersel Uzgur, "Şimdi önümüzde iki maç kaldı. İkisini de kazanıp sezonu lig ikincisi olarak tamamlamak ve doğrudan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.