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Haberler TFF 1.Lig G.Birliği geri sayımda

G.Birliği geri sayımda

Adana deplasmanından 5 gollü galibiyetle dönen G.Birliği, Süper Lig için geri sayıma geçti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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G.Birliği geri sayımda

G.BİRLİĞİ GERİ SAYIMDA

Adana deplasmanından 5 gollü galibiyetle dönen G.Birliği, Süper Lig için geri sayıma geçti. 2. sıradaki K.Gümrük'ün 1 puan arkasında takibini sürdüren kırmızı-siyahlılar, bu hafta evinde Sakaryaspor'u yenip rakibinin puan kaybını bekleyecek.

MANİSA BAN-BAN'I BEKLİYOR

1. Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren final gibi maçta Ş.Urfa'dan 3 puanla dönen Manisa, evindeki Bandırma maçına da mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Futbolcuların idmanlarda hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi.

ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM KURACAĞIZ

3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, umut dağıttı. Başkan Çelik, "Adem Çağlayan'la devam edeceğiz. Hedefimiz, oyuncu profilini hocamızın sistemine uygun şekilde belirlemek. Bonservis ödemeden kaliteli bir takım kurmayı planlıyoruz. Görüştüğümüz oyuncuların çoğu Süper Lig, 1. ve 2. Lig seviyesinden. Takımımız 15 Temmuz'da topbaşı yapacak" dedi.

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