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Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'İNCİ Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk eden Sakaryaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:23
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Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'İNCİ Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk eden Sakaryaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

6'ncı dakikada orta sahada kazandığı top ile hızlı atağa çıkan Erzurumspor'da Sylla etkili geldi. Ceza sahasında Szumski ile karşı karşıya kalan oyuncuya Bülent Uzun yaptığı müdahale ile gol şansı vermedi.

35'inci dakikada Sakayaspor'un Mendy Mamadou ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.

45+4'üncü dakikada Sakaryaspor'un hızlı atağında savunmanın arasına koşu yapan Burak Çoban, Kabov'un pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu yapamadı.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

49'uncu dakikada Sakaryaspor'da Mendy Mamadou'nun taşıdığı topta ceza sahasında çok müsait pozisyonda şutunu çeken Atanas Kabov'a Erzurumspor FK kalecisi Ataberk Dadakdeniz gol şansı vermedi.

52'nci dakikada Sakaryaspor golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Emre Demir'in çektiği şut Mustafa Yumlu'ya çarparak Erzurumspor FK fileleriyle buluştu. 1-0.

71'inci dakikada beraberlik için yüklenen Erzurumspor'da Mustafa Akbaş'ın karambolde çektiği şuta Sakaryaspor file bekçisi Jakub Szumski izin vermedi.

84'üncü dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan etkili geldiği atakta kale dibinde yapılan kafa vuruşunu Szumski son anda kurtardı.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve Sakaryaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu skorla yeşil siyahlılar puanını 48'e yükseltirken, Erzurumspor FK ise 58 puanda kaldı.

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