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Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-1 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-1 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Central Hospital Ümraniyespor, Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında karşı karşıya geldi. Konuk ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 15:48
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Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-1 Central Hospital Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Bu sonuçla Central Hospital Ümraniyespor, puanını 50'ye yükseltirken, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 51 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi (Dk. 81 Orhan Nahırcı), Silva, Dembele, Rroca (Dk. 58 Traore), Ezeh, Camara (Dk. 85 Oğuzcan Çalışkan)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Hoti (Dk. 73 Furkan Apaydın), Soukou (Dk. 85 Batuhan Çelik), Atalay Babacan (Dk. 89 Mustafa Eser), Bardhi, Benny, Poyraz Yıldırım

Gol: Dk. 62 Cavare (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 25 Rroca, Dk. 33 Ezeh, Dk. 70 Traore (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

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