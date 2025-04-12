  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 34. hafta maçları ile devam ediyor. Uğur Okulları İstanbulspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 10:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Türkiye'nin en..."
G.Saray'da flaş ayrılık!
DİĞER
Sabancı'nın sevgilisiyle katıldığı gecede ilginç olay! Eski damat yeni eşiyle geldi
Ekrem İmamoğlu'nun kasası yine devrede! İşte İstanbul'un en şaibeli olayı! Merkezinde Fatih Keleş var
Perri adım adım F.Bahçe'ye!
Maçın ardından flaş yorum! "F.Bahçe'nin de planlarını bozdu"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Fayha - Al-Qadsiah maçı ne zaman? Al Fayha - Al-Qadsiah maçı ne zaman? 10:47
Bodrum FK-Antalyaspor maçı ne zaman? Bodrum FK-Antalyaspor maçı ne zaman? 10:46
Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman? Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman? 10:44
Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman? Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman? 10:20
Juventus - Lecce maçı ne zaman? Juventus - Lecce maçı ne zaman? 10:17
F.Bahçe ve G.Saray Fırtına'nın yıldızı için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray Fırtına'nın yıldızı için karşı karşıya! 10:10
Daha Eski
Inter - Cagliari maçı ne zaman? Inter - Cagliari maçı ne zaman? 10:06
Venezia - Monza maçı ne zaman? Venezia - Monza maçı ne zaman? 10:03
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı detayları Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı detayları 09:49
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Türkiye'nin en..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Türkiye'nin en..." 09:41
Strasbourg - Nice maçı ne zaman? Strasbourg - Nice maçı ne zaman? 09:37
Toulouse - Lille maçı ne zaman? Toulouse - Lille maçı ne zaman? 09:34