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Kocaelispor itiraz etti
TRENDYOL 1. Lig'in 31. haftasında karşılaştığı Sakaryaspor maçı sonrası 2 maç saha kapama, ardından blok kapama ve para cezası alan lider Kocaelispor, Tahkim Kurulu'na giderek itirazda bulundu. Başkan Vekili Veli Başkurt, Basın Sözcüsü Kadir Genç ve yönetim kurulu üyeleri Gürhan Darcan ile Serkan Bulut, TFF bizzat giderek Tahkim Kurulu'na itirazını sundu.
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