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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Iğdır Çağdaş Çavuş’la coştu

Iğdır Çağdaş Çavuş’la coştu

TRENDYOL 1. Lig'de güçlü rakibi İstanbulspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Iğdır, play-off'a koşuyor. Yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş yönetiminde çıkışa geçen Iğdır ekibinin, ligde son 9 karşılaşmada bileği bükülmedi. Yeşil-beyazlılar, Çağdaş Çavuş'un takımın başına geçmesiyle küme düşme hattından play-off yarışına katılmaya başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Iğdır Çağdaş Çavuş’la coştu
TRENDYOL 1. Lig'de güçlü rakibi İstanbulspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Iğdır, play-off'a koşuyor. Yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş yönetiminde çıkışa geçen Iğdır ekibinin, ligde son 9 karşılaşmada bileği bükülmedi. Yeşil-beyazlılar, Çağdaş Çavuş'un takımın başına geçmesiyle küme düşme hattından play-off yarışına katılmaya başardı.
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