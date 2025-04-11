DİĞER
Iğdır Çağdaş Çavuş’la coştu
TRENDYOL 1. Lig'de güçlü rakibi İstanbulspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Iğdır, play-off'a koşuyor. Yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş yönetiminde çıkışa geçen Iğdır ekibinin, ligde son 9 karşılaşmada bileği bükülmedi. Yeşil-beyazlılar, Çağdaş Çavuş'un takımın başına geçmesiyle küme düşme hattından play-off yarışına katılmaya başardı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.