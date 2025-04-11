Ban Ban takipte

Bandırmaspor, deplasmanda daha önce ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Süper Lig'i hedefleyen Ban-Ban, maçın başında geri düştü. 3'te Yeni Malatyaspor'da kazanılan serbest vuruşta Umut'un şutunda kaleci Akın, tuttuğu topu ellerinden kaçırınca Enes topu filelere gönderdi. 1-0. Hemen 7 dakika sonrasında Messaoudi, Umut'un müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Paixao, penaltıdan eşitliği sağladı. 45+2'de de sahne alan Messaoudi, devre skorunu belirledi: 2-1.

7 MAÇTIR NAMAĞLUP

Karşılaşmanın ikinci yarısında zayıf rakibi karşısında oyunu kontrol etmeyi başaran Marmara ekibi, 80. dakikaya kadar 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın sonucunu Diony'le belirledi. 80. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Bandırma temsilcisinde, Rahmetullah'ın kale önüne yolladığı ortaya bekletmeden şık bir vuruş yapan Diony, takımının üçüncü golünü kaydedip maçın sonucunu ilan etti: 1-3. Bandırmaspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça taşımayı başarırken, üst üste 2 beraberliğin ardından 3 puana uzanmayı başardı.

HER MAÇIMIZ FİNAL

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kolay görünen maçta zorlandıklarını ancak kazanmayı başardıklarını söyledi. Gürsel, "Kalan 5 maçı da final havasında oynayacağız ve inşallah Süper Lig'e çıkacağız" dedi.