Lidere çelme

TRENDYOL 1.Lig'in lideri Kocaelispor, play-off iddiasını sürdüren Bandırmaspor'a konuk olduğu maçta galibiyeti koruyamadı. İlk yarısı golsüz eşitlikle berabere biten mücadelenin 55'inci dakikasında Mendes ile konuk takım öne geçti. 79'da Oğulcan farkı ikiye çıkardı. Maçın bitimine son 10 dakika kala baskısını artıran Bandırma, önce 83'te Paixao ile farkı bire indirdi. 90+4'te ise Paulinho, Bandırma'ya puanı getiren golü kaydetti. Kocaeli şampiyonluk yarışında yara alırken, Bandırma, puanını 52'ye yükseltti.