MKE Ankaragücü 0-3 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ankara derbisinde Gençlerbirliği, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan mücadele, Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte üstün oyununu sergileyen Gençlerbirliği, ilk golünü 14. dakikada Nalepa ile buldu. Bu gol, ev sahibi MKE Ankaragücü'nün savunmasını zor durumda bıraktı. Gençlerbirliği'nin etkili oyununu sürdüren taraf olması, maçın 27. dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun attığı golle devam etti. 39. dakikada ise Leo Gaucho, takımının 3. golünü kaydederek skoru 3-0'a taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 54'e yükseltti. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.