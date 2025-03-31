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Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor - Ankaragücü maçında tartışmalı karar!

Esenler Erokspor - Ankaragücü maçında tartışmalı karar!

1. Lig oynanan Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü maçının 72. dakikasında Esenler Erokspor'dan Kayode, savunmanın kısa kalan pasında araya girdi ve çektiği şutla uzak mesafeden topu ağlara gönderdi. Hakem Furkan Aksuoğlu, Kayode'ye faul yapıldığını işaret ederek düdük çaldı ve golü iptal etti. Bu karar büyük tartışma yarattı. İşte o anlar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 19:32
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Esenler Erokspor - Ankaragücü maçında tartışmalı karar!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçta oldukça tartışmalı bir karar verildi.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Esenler Erokspor'dan Kayode, savunmanın kısa kalan pasında araya girdi ve çektiği şutla uzak mesafeden topu ağlara gönderdi.

Hakem Furkan Aksuoğlu, Kayode'ye faul yapıldığını işaret ederek golden önce düdük düdük çaldığını belirtti ve golü iptal etti.

Bu pozisyon sonrası Ankaragücü'nden Mert Çetin, son adam kuralı nedeniyle kırmızı kart gördü.

VAR incelemesinin ardından oyun serbest vuruş ile başladı.

Mücadelenin bu dakikasında Esenler Erokspor'un Ankaragücü karşısında 3-1'lik üstünlüğü bulunuyordu.

İşte o anlar...

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