Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 31. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed SK maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

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