Gençlerbirliği'nde Peter Etebo sahalara geri döndü!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Peter Etebo, 2 ay sonra takımla çalışmalara başladı.

Kulübün açıklamasına göre ligin 31. haftasında cuma günü sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşılaşacak başkent temsilcisi, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Esenler Erokspor ile sezonun 23. haftasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak 2 ay sahalardan uzak kalan Peter Etebo da kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanında yer aldı.

Başkente ekibinin antrenmanının ilk bölümünde takımla çalışan tecrübeli oyuncu, idmanı takımdan ayrı fizyoterapist gözetimindeki çalışmalarla tamamladı.