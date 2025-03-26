Geri sayım

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Ezeli rekabette satışa çıkartılan 31 bin biletten 24 bini tükendi. Kapalı gişe oynanacak dev derbi öncesinde Kocaelispor liderliğini perçinlemek, Sakaryaspor ise alt taraftan uzaklaşmak istiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Trendyol 1. Lig'de Marmara Derbisi'nde Kocaelispor, ezeli rakibi Sakaryaspor'u Pazartesi günü saat 20.00'de ağırlayacak. 59 puanla en yakın rakibi Karagümrük'ün 6 puan önünde lider durumdaki Körfez ekibi, kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, son 5 maçından da beraberlikle ayrıldı. Ancak, bu seriyi ezeli rakibi karşısında alacağı bir galibiyetle sonlandırmak istiyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Sakaryaspor, son maçında Y.Malatya'yı 5-0 yenerek moral bulsa da, önceki 5 maçta galibiyet alamadı. Tatangalar, 39 puanla düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde bulunuyor.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLACAK

Trendyol 1. Lig'de Marmara'nın iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek olan dev derbinin heyecanı saha içiyle sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edecek. 34 bin 829 kişi kapasiteli Kocaeli Stadyumu'nun tamamen dolması beklenirken, tribünlerde de 33 bin taraftarın oluşturacağı atmosferle bu sezonki Trendyol 1. Lig seyirci rekorunun kırılması öngörülüyor. Aynı zamanda maç öncesinde yapılacak konfeti şovlar ve koreografilerle tribünlerde unutulmaz bir görsel şölen yaşanacağı kaydedildi.

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