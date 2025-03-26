Geri sayım

Trendyol 1. Lig'de Marmara Derbisi'nde Kocaelispor, ezeli rakibi Sakaryaspor'u Pazartesi günü saat 20.00'de ağırlayacak. 59 puanla en yakın rakibi Karagümrük'ün 6 puan önünde lider durumdaki Körfez ekibi, kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, son 5 maçından da beraberlikle ayrıldı. Ancak, bu seriyi ezeli rakibi karşısında alacağı bir galibiyetle sonlandırmak istiyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Sakaryaspor, son maçında Y.Malatya'yı 5-0 yenerek moral bulsa da, önceki 5 maçta galibiyet alamadı. Tatangalar, 39 puanla düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde bulunuyor.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLACAK

Trendyol 1. Lig'de Marmara'nın iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek olan dev derbinin heyecanı saha içiyle sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edecek. 34 bin 829 kişi kapasiteli Kocaeli Stadyumu'nun tamamen dolması beklenirken, tribünlerde de 33 bin taraftarın oluşturacağı atmosferle bu sezonki Trendyol 1. Lig seyirci rekorunun kırılması öngörülüyor. Aynı zamanda maç öncesinde yapılacak konfeti şovlar ve koreografilerle tribünlerde unutulmaz bir görsel şölen yaşanacağı kaydedildi.