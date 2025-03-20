Diarra rüzgarı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'da 12 gol atıp, 2 asist yaparak dikkat çeken Gaoussou Diarra, alkışları toplamaya devam ediyor. Son olarak 1. Lig'de bu hafta oynanan ve 5-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçında hat-trick yapan Diarra'yı hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan birçok kulüp takip ediyor. Young Boys, Lille ve Rangers gibi kulüplerin 22 yaşındaki futbolcuyu izlemeye başladığı dile getirildi. Malili hücum oyuncusunun Boğalar ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gaoussou Diarra kariyeri de çok ilginç bir hikaye barındırıyor. Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen Diarra hiç profesyonel maçına çıkmamıştı. Tuzlaspor ile sözleşme imzalayan Malili futbolcu, Tuzlaspor'un küme düşme potasından kurtulamamasından dolayı süre alamadı. Tuzlaspor, TFF 2. Lig'e düştükten sonra yabancı kuralı nedeni ile kulüpten ayrıldı. İstanbulspor ile deneme idmanlarına çıkan Diarra, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın beğenisini kazanarak İstanbulspor ile sözleşme imzaladı.