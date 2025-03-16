Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakasında Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı 16 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

YENİ ÇORUMSPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE