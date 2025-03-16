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Haberler TFF 1.Lig Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçında Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 11:05
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Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakasında Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı 16 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

YENİ ÇORUMSPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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