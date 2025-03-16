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Haberler TFF 1.Lig Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 22:47
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Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 Kocaelispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı. Muhammet Ali Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ile Yusuf Susuz üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Fatih Karagümrük'ün golünü 69'uncu dakikada penaltıdan Wesley kaydetti. Kocaelispor'un golü ise 46'ncı dakikada Barış Alıcı'dan geldi. Ev sahibi Fatih Karagümrük'te 89'uncu dakikada Yiğit Efe Demir ile 90+12'nci dakikada Wesley ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 53, Kocaelispor ise 59 yaptı.

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