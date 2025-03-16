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Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçında İstanbulspor - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 11:03
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İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakasında İstanbulspor - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Gençlerbirliği MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı 16 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

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