İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

İstanbulspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakasında İstanbulspor - Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Gençlerbirliği MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Gençlerbirliği maçı 16 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE