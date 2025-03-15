Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Sakaryaspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR-FİTMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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