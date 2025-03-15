Sakaryaspor 5-0 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor, sahasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Göktuğ Hazar Erel, Ömer Yasin Gezer
Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid, Kakuta, N'koulou (Dk. 73 Batuhan Çakır), Burak Altıparmak (Dk. 46 Kabov), Mendy (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Ömer Şişmanoğlu, Simon (Dk. 59 Emre Demir)
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Furkan Söyler (Dk. 90+1 Metehan Ünal), Enes Nas, Enes Savucu (Dk. 89 Osman Katipoğlu), Muhammet Emir Ulusoy, Halil İbrahim Atcı (Dk. 90+1 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Emircan Bayrakdar, Murat Şamil Güler (Dk. 89 Ömer Çağrı Ataş), Umut Taniş (Dk. 83 Eray Şişman)
Goller: Dk. 12 Mendy, Dk. 41 Kakuta, 45+1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 87 Emircan Altıntaş, Dk. 90 Emre Demir (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk.33 Emircan Bayrakdar, Dk. 52 Murat Şamil Güler (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)