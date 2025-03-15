Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Geosis Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

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