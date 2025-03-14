Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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