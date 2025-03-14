Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor 0-2 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Maçın ilk yarısı büyük bir heyecana sahne olurken, Esenler Erokspor'un Junior Fernandes'in 45. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesiyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, Kayode'nin 50. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, maç boyunca pozisyon üretmekte zorlanırken, Esenler Erokspor savunması ve kalecisi Ekrem Kılıçarslan, rakibin ataklarını başarılı bir şekilde savuşturdu.

Bu sonuçla birlikte, Esenler Erokspor deplasmanda 2-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 41'e yükseltti. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise sahasından mağlubiyetle ayrıldı ve 34 puanda kaldı.