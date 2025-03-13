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Haberler TFF 1.Lig Ligin kralı Markao

Ligin kralı Markao

Lider Kocaelispor'un Brezilyalı golcüsü 14 golle katkı yaptı. Kocaelispor'un Al Ahli'den kiraladığı Brezilyalı santraforu Marcos Vinicius Trendyol 1. Lig'de aldığı süreye oranla skora en çok katkı sağlayan isim oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Ligin kralı Markao

Trendyol 1.Lig'de zirvede yer alan Kocaelispor'da santrafor Markao attığı kritik gollerle kritik puanlar kazandırmaya devam ediyor. Brezilyalı golcü Kocaelispor formasıyla bu sezon ligde 6 gol atıp 8 golü de hazırlayan isim olan Markao 14 gole direk katkı sağladı. Sambacı maç başına puan ortalamasında ise 2.13lük bir oran yakaladı.

TARAFTARA KÖTÜ HABER

LIGIN 30. haftasında kritik maçta deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor'u taraftarı yalnız bırakmayacak. Kocaelispor yönetiminin 77 bin kişilik Atatürk Stadı'nda oynanacak olan maç için kontenjan artırma teklifine Karagümrük cephesinden olumsuz cevap geldi. Buna göre yeşil siyahlılar 3878 taraftar tribünden destekleyecek.

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