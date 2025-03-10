Keçiörengücü 1-3 Erzurumspor FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
16. dakikada penaltı noktası önünde Sylla yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Arda Şengül'ün, Sylla'ya ceza sahası içindeki müdahalesi sonrası mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır beyaz noktayı gösterdi.
40. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Teklic, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
65. dakikada savunmada Celal Hanalp'in hatalı pasında araya giren sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girip kaleci Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
87. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta kaleci Metin Uçar'ın sektirdiği topu kale önünde Sylla diziyle yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 1-3