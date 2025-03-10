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Haberler TFF 1.Lig Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçında Boluspor-İstanbulspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 08:50
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Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Boluspor-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakasında Boluspor-İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Boluspor-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN?

Boluspor-İstanbulspor maçı 10 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Boluspor-İstanbulspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Boluspor-İstanbulspor maçı beIN Sports Max 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

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