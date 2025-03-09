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Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor 0-5 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 0-5 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 29'uncu haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 5-0 yenildi. İşte mücadeleden detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 16:06
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Yeni Malatyaspor 0-5 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 29'uncu haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 5-0 yenildi.

17'nci dakikada Emre Kaplan'ın ortasına yükselen Joao, Ümraniyespor'un ilk golünü kaydetti. 1-0

24'üncü dakikada Benny'nin Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Burak Öksüz, kafa ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

83'üncü dakikada Joao'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda kaleci Enes'ten seken topa vuran Batuhan Çelik, takımını 3-0 öne geçirdi.

87'nci dakikada orta sahadan sürdüğü topa sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Batuhan Çelik, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0

90+4'üncü dakikada Atalay Babacan'ın pası ile buluşan Poyraz Yıldırım'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Enes'in sağından filelerle buluştu. 5-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Ümraniyespor'a 5-0 mağlup oldu.

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