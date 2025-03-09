Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-AHLATCI ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK maçı 9 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

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