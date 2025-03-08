Esenler Erokspor-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında Esenler Erokspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Manisa FK maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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