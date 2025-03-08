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Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK 2-2 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Alagöz Holding Iğdır FK 2-2 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 15:57
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Alagöz Holding Iğdır FK 2-2 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Iğdır'da oynanan bu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Selim Şenöz, Salih Burak Demirel

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 62 Thuram), Bruno, Regattin (Dk. 62 Ahmet Emin Engin), Mert Çölgeçen (Dk. 46 Ethemi), Muammer Sarıkaya (Dk. 73 Avramovski), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan, Ali Yaşar (Dk. 61 Caner Cavlun)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Awuku (Dk. 86 Fatih Eren), Safa Kınalı, Kappel (Dk. 46 Alpay Çelebi, Dk. 90+7 Seyit Gazanfer), Akabueze, Nafican Yardımcı, Muscat, Sambou (Dk. 75 Okyere), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 90+3 Çağrı Giritlioğlu), Ogundu (Dk. 87 Ahmet Yazar)

Goller: Dk. 42 Sambou, Dk. 60 Ogundu (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor) Dk. 76 Ahmet Emin Engin, Dk. 90+13 Gianni Bruno (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+11 Mustafa Kemal Kılıç (Teknik direktör) (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Alim Öztürk, Dk. 87 Bahadır Han Gündoğdu, 90+8 Caner Cavlun (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 58 Nafican Yardımcı, Dk. 74 Erzhan Tokotaev, Dk. 87 Uchenne Ogundu, Dk. 90+12 Zach Muscat (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

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