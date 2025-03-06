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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 28. hafta maçları ile devam ediyor. Erzurumspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 09:12
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Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 28. hafta maçında Erzurumspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Pendikspor maçı 6 Mart Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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