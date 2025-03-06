Central Hospital Ümraniyespor 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Kocaelispor, zorlu bir deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta oldukça çekişmeli anlar yaşandı.

Central Hospital Ümraniyespor'un tek golünü 44. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

Kocaelispor, 60. dakikada Ahmet Oğuz'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

69. dakikada ise Kocaelispor'un golcüsü Cihat Çelik, skoru eşitleyen golü attı.

Central Hospital Ümraniyespor için bu beraberlik, galibiyet hasretinin 4 maça çıkmasına neden oldu. Son galibiyetini 4 maç önce alan Central Hospital Ümraniyespor, bu maçla birlikte kazanamama serisini sürdürdü.

Kocaelispor ise yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı başardı. Bu sonuçla liderlik koltuğunu sağlamlaştıran Kocaelispor, puanını 57'ye yükseltti. Central Hospital Ümraniyespor ise puanını 38'e yükseltti.