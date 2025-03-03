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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor 1-1 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kocaelispor 1-1 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 22:49
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Kocaelispor 1-1 Uğur Okulları İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor ile Uğur Okulları İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Harun Reşit Güngör, İbrahim Ethem Potuk

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 86 Tarkan Serbest), Oğulcan Çağlayan, Vukovic (Dk. 77 Yusuf Cihat Çelik), Samet Yalçın, Rivas (Dk. 86 Furkan Gedik), Marcao (Dk. 64 Ahmet Sağat)

Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 84 Özcan Şahan), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 74 Duhan Aksu), Coly, Kubilay Sönmez, Loshaj, Sambissa (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Dijlan Aydın (Dk. 74 Kerem Şen), Diarra (Dk. 84 Şeref Özcan), Krstovski

Goller: Dk. 44 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Kocaelispor), Dk. 90+1 Şeref Özcan (Uğur Okulları İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Dijlan Aydın, Dk. 38 Coly, Dk. 42 Alp Tutar, Dk. 90+4 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90+10 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 79 Pedrinho, Dk. 90+7 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

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