Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 27. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor ile Central Hospital Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TEKSÜT BANDIRMASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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