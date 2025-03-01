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Haberler TFF 1.Lig Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 10:54
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Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Pendikspor - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 27. hafta maçında Pendikspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Keçiörengücü maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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