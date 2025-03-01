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Haberler TFF 1.Lig Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. Geosis Boluspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 22:17
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Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 27. hafta maçında Geosis Boluspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GEOSİS BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

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