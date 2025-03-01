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Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor 1-1 Amed SK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor 1-1 Amed SK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor, 1'inci Lig'in 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Amed SK ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 15:37
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Esenler Erokspor 1-1 Amed SK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

1'inci Lig'in 27'nci haftasında Esenler Erokspor, evinde Amed SK ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka'nın yardımcılıklarını Oğuzhan Yazır ile Mehmet Dura üstlendi.

Mücadeleye etkili başlayan Esenler Erokspor, 9'uncu dakikada Anıl Yaşar'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip Amedspor 33'üncü dakikada Biyogo Poko'nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu karşılaşmanın ardından Esenler Erokspor, puanını 36 yaparken; Amed SK ise puanını 39'a yükseltti.

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