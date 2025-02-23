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Haberler TFF 1.Lig Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 26. hafta maçları ile devam ediyor. Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynadığı 25 maçta 36 puan toplayan ev sahibi takım 11. sırada bulunuyor. Deplasman takımı ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Her iki takım da kritik maçı kazanarak play-off turuna bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 13:56
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Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig
p>Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 36 puan toplayan ev sahibi takım 11. sırada bulunuyor. Deplasman takımı ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor. İki takım da sahaya 3 puan için çıkacak. Kritik karşılaşmayı kazanan takım play-off turuna bir adım daha yaklaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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