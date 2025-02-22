Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 36 puan toplayan ev sahibi takım 9. sırada bulunuyor. 46 puanla 2. sırada yer alan deplasman takımı ise kritik maçı kazanarak tekrar Süper Lig'e çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋