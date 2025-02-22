Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 29 puan toplayan ev sahibi takım 18. sırada bulunuyor. 54 puanla 1. sırada yer alan deplasman takımı ise kritik maçı kazanarak Süper Lig'e çıkma hayalini her geçen hafta sağlama almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

ŞANLIURFASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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