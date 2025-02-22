MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Teksüt Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 31 puan toplayan ev sahibi takım 17. sırada bulunuyor. 40 puanla 5. sırada yer alan deplasman takımı ise kritik maçı kazanarak play-off oynayan takımlar arasında yerini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE ANKARAGÜCÜ-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MKE ANKARAGÜCÜ-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

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