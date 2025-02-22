Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 38 puan toplayan ev sahibi takım 6. sırada bulunuyor. 20 puanla 19. sırada yer alan deplasman takımı ise kritik maçı kazanarak kümede kalan takımlar arasında yerini almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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