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Haberler TFF 1.Lig Rekorla Süper Lig

Rekorla Süper Lig

Süper Lig’e çıkmaya en yakın aday olan Kocaelispor, 78 puanla rekor kıran Başakşehir ve Samsunspor’un bu rekorunu da tarihe gömerek 16 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Rekorla Süper Lig

1. Lig'de Çorum engelini de 2-0'la aşarak liderliğini pekiştiren Kocaelispor, Süper Lig yolunda ilerliyor. Körfez ekibi, aynı zamanda bu hayalini rekor kırarak da gerçekleştirmenin peşinde olacak. 1. Lig tarihinde en yüksek puanla şampiyon olan takımlar 78 puanla Başakşehir (2013-2014) ve Samsunspor (2022-2023) olmuştu. Şu anda 54 puanla lider durumdaki yeşil-siyahlılar, sezon boyunca yakaladığı 2.2 puan ortalamasını sürdürmesi halinde sezon sonunda 83 puana ulaşarak bu rekoru tek başına eline geçirebilir.

BU BİRLİKTELİKLE BAŞARI KAÇINILMAZ

Süper Lig'den 2008-09'da düştükten sonra BAL'a kadar gerileyen yeşil-siyahlılarda 16 yıllık hasretin bitmesine sayılı haftalar kaldı. Maçların oynanmadan kazanılmadığını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Lideriz. Oynanmamış 13 tane zor maçımız var. Hafta hafta gideceğiz. Çok şanslıyım çünkü çok karakterli oyuncularla çalışıyorum. Birlikteliğimizin devam ettiği sürece başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Biz çok büyük bir aileyiz ve kenetlenmeye devam etmeliyiz" diye umut dağıttı.

TARAFTARA KOMBİNE JESTİ

Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Kocaelispor, taraftarlarına büyük bir jest yaparak kombine bilet fiyatlarında indirime gitti. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet fiyatları 440 TL ila 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkacağı duyuruldu.

MENDES'TEN SKOR RESİTALİ

Kocaelispor'da bu sezon tüm maçlarda ilk 11'de başlayan ve 17 karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Ryan Mendes, şu ana kadar 2 bin 154 dakika ile en çok forma giyen isim olarak dikkatleri üzerine çekti. 35 yaşındaki Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu, 8 gol, 4 asistlik performansıyla da takımının skor yükünü çeken isimleri arasına adını yazdırdı.

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