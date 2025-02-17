Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor ile Uğur Okulları İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TEKSÜT BANDIRMASPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'de başlayacak.

TEKSÜT BANDIRMASPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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