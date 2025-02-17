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Haberler TFF 1.Lig Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, konuk ettiği Şanlıurfaspor ile yenişemedi. İşte 1-1 sonuçlanan mücadelenin detayları... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 22:20
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Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

Bu sonuç ile birlikte zirve takibinde ikinci sırada yer alan Solwie Energy Fatih Karagümrük, aldığı 1 puan ile lider Kocaelispor ile arasındaki farkı 8'e indirdi.

21. dakikada Serginho ile golü bulan ev sahibi takım, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada Uchenna Ogundu ile Şanlıurfaspor eşitliği yakaladı ve skor belirlendi: 1-1.

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