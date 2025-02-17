Solwie Energy Fatih Karagümrük 1-1 Şanlıurfaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

Bu sonuç ile birlikte zirve takibinde ikinci sırada yer alan Solwie Energy Fatih Karagümrük, aldığı 1 puan ile lider Kocaelispor ile arasındaki farkı 8'e indirdi.

21. dakikada Serginho ile golü bulan ev sahibi takım, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada Uchenna Ogundu ile Şanlıurfaspor eşitliği yakaladı ve skor belirlendi: 1-1.