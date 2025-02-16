Geosis Boluspor-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Geosis Boluspor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Geosis Boluspor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GEOSİS BOLUSPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Geosis Boluspor-Amed SK maçı 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
GEOSİS BOLUSPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE
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