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Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor 1-2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Esenler Erokspor 1-2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Erzurumspor FK’yı konuk etti. Mücadelede erken gelen goller belirleyici olurken, konuk ekip Erzurumspor FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 21:26
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Esenler Erokspor 1-2 Erzurumspor FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Mücadelede erken gelen goller belirleyici olurken, konuk ekip Erzurumspor FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan Erzurumspor FK, henüz 3. dakikada Teklic'in golüyle öne geçti. Sylla'nın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Teklic, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

7. dakikada Erzurumspor FK farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Eren Tozlu göğsüyle Sylla'nın önüne indirdi. Sylla, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla kaleci Ekrem'i mağlup ederek takımını 2-0 öne geçirdi.

Esenler Erokspor, ilk yarının son anlarında farkı azaltma fırsatı yakaladı. 45+3. dakikada Furkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kayode, ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

İkinci yarıda Esenler Erokspor skoru değiştirmek için ataklarını artırdı. 69. dakikada Furkan'ın sağ taraftan yaptığı ortada kale önündeki Fernandes'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 79. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Faye'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Maçın son dakikalarında Esenler Erokspor penaltı kazandı. 90+1. dakikada Mücahit, ceza sahasında Giorbelidze'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada topun başına geçen Fernandes, sol köşeye yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 2-1

Bu sonuçla Erzurumspor FK puanını 43'e yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Esenler Erokspor ise 34 puanda kaldı.

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